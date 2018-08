Vor dem Wochenende bringt die Aktie von Biofrontera sich in eine gute Stellung, um in naher Zukunft wichtige charttechnische Hürden in Angriff zu nehmen. Am Freitag konnte sich das Papier um 1,2 Prozent verbessern und damit einen Kurs von 5,96 Euro erreichen. Chartanalysten sehen jetzt einen wichtigen Widerstand bei 6,10 Euro. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, wäre mittelfristig sogar ein Angriff auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,60 Euro möglich, so die Experten. Allerdings bleibt natürlich noch ... (Robert Sasse)

