Amazon Go oder PayPal locken Verbraucher mit ihrer nahezu unwiderstehlichen Bequemlichkeit an. Doch hinter dem Versprechen des hypereinfachen Konsumierens lauert die Gefahr der totalen Überwachung und Durchleuchtung.

Amazon Go hat alles, was das Bezahlsystem der Zukunft ausmacht - im Guten wie im Schlechten. Das futuristische Ladengeschäft des weltgrößten Internethandelskonzerns Amazon in Seattle vereint maximale Bequemlichkeit beim Konsumieren und Bezahlen mit exzessivem Einsatz von Überwachungstechnologie. Registrierte Kunden können sich nach Belieben Produkte aus dem Regal nehmen und in die Tasche packen. Die Amazon-Überwachungstechnik sorgt dafür, dass jede Bewegung im Laden registriert und der richtigen Person zugeordnet wird.

Kurz nachdem die Kunden unbehelligt von Kassierern den Laden verlassen haben, wird der Kaufpreis ohne ihr Zutun vom Amazon-Konto abgebucht. Man kann sich fühlen wie im All-inclusive-Urlaub. Während man im Urlaub die All-inclusive-Bequemlichkeit mit einem Markierungsarmband bezahlt, setzt man sich dafür im Amazon-Go-Laden der Totalüberwachung mit einer Technologie aus, die Amazon weltweit auch an Polizeibehörden vermarktet.

Amazon ist unangefochtener Marktführer im Internethandel in den USA, Deutschland und vielen anderen Ländern. Bei der Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs agiert der Konzern unauffälliger als Google und Apple, die gerade mit großem Tamtam ihre Bezahllösungen in Deutschland ausgerollt haben. Doch die Gesetze der Internetwirtschaft machen es sehr wahrscheinlich, dass Amazon irgendwann auch im weltweiten Zahlungsverkehr eine dominierende Rolle anstreben und erreichen wird. Amazon Go dürfte die Blaupause für die künftige Bezahlwelt des Westens sein.

In China geht man schon einen großen Schritt weiter. Dort ist der Zahlungsverkehr in den Städten schon sehr weitgehend digitalisiert. Fast alles wird aus den Allround-Apps WeChat und Alipay heraus digital bezahlt. Die Regierung baut ein Sozialpunktesystem auf, in das die Daten von WeChat und Alipay Eingang finden. Außerdem wird dafür der öffentliche Raum mit Überwachungstechnologie nach Art der Amazon-Go-Läden gepflastert. Kameras mit Gesichtserkennung sind überall.

Wer ausländische Luxusartikel konsumiert oder zu viele Computerspiele spielt, die Regierung kritisiert oder eine Rechnung zu spät bezahlt, bekommt Punktabzug. Wer "freiwillig" bei parteigefälligen Aktivitäten mitmacht und seine Eltern häufig besucht, bekommt Zähler dazu. Punktreiche dürfen bei Schulwahl und Wohnungsangeboten als Erste zugreifen und werden bevorzugt befördert. Punktarme bekommen, was übrig bleibt, und bleiben zurück. Wer zu oft auf sozial oder politisch anstößige Weise handelt, wird von der Nutzung von Zügen, Flugzeugen und guten Hotels ausgeschlossen.

