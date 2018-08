Wenn Sie 2018 Aktien aus der Automobilbranche im Depot haben, kennen Sie das Gefühl: Egal, was diese Unternehmen nach Quartalsende melden, an der Börse finden Analysten und Investoren ein Haar in der Suppe und strafen die Aktien ab.

Das jüngste Beispiel: Der im MDax notierte Autozulieferer Leoni hat gestern seine Quartalszahlen vorgelegt und im Zuge dessen sogar die Umsatzprognose für 2018 leicht angehoben. Dennoch brach die Leoni-Aktie, die sich seit Monaten bereits in einem Abwärtstrend befindet, ... (Rolf Morrien)

