Die Maßnahme sei wegen Disziplinmangels erforderlich gewesen. Sergej Rumas, Chef der weißrussischen Entwicklungsbank, wurde zum neuen Ministerpräsidenten ernannt.

Weißrusslands autoritärer Präsident Alexander Lukaschenko hat wegen angeblichen Disziplinmangels im Kabinett die Spitze der Regierung ausgetauscht. "In diesem Land hat immer Ordnung geherrscht", sagte er am Samstag in Minsk. Es dürfe "keine verschiedenen Meinungen oder Lesarten beim Kurs der Regierung geben". Zum neuen Ministerpräsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...