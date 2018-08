Apple hat auch am Freitag erneut einen Aufschlag geschafft. Das Kultunternehmen kann in den kommenden Wochen nach Meinung von charttechnischen Experten auf weiter steigende Notierungen setzen. Denn der Kurs nähert sich immer schneller der wichtigen Marke von 200 Euro an und würde ausgehend davon dann sogar die nächste Hürde bei 250 Euro ansteuern können.

Die Chance auf steigende Notierungen ist angesichts der Kursgewinne von mehr als 18 % binnen weniger Wochen so groß wie lange nicht mehr. ... (Frank Holbaum)

