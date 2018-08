Der Absturz der türkischen Lira sorgt weiter für Unruhe. Doch bisher gibt es bei den Einzelwerten genug Stabilisatoren. Wenn da nicht Tesla wäre.

Türkei-Sorgen wieder einmal im Fokus der MärkteEnergie-Titel stützen den DowEinzelhändler Nordstrom mit zweistelligem Plus

Die Aktienbörsen in New York haben am Freitag im Plus geschlossen. Nach wie vor für Nervosität sorgte die Währungskrise in der Türkei. Steigende Ölpreise verhalfen Energie-Aktien ins Plus und stützten den Dow-Jones-Index der Standardwerte sowie den breiter gefassten S&P 500.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 25.669 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,33 Prozent auf 2850 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit plus 0,13 Prozent bei 7816 Stellen aus dem Handel.

So lief es in Europa

Der Dax gab am Freitag 0,2 Prozent auf 12.210 Punkte nach, der EuroStoxx50 fiel um 0,1 Prozent ...

