Steinhoff hat in der vergangenen Woche einen Börsenschlingerkurs vollzogen. Die Aktie kann nach Hoffnung absoluter Optimisten in den kommenden Tagen erneut einen Aufschwung von mehr als 20 % vollziehen. Wahrscheinlich aber geht es in den nächsten Tagen weiter nach unten. Schon n den beiden vergangenen Wochen waren die Kurse um mehr als 12 % nach unten gesackt. Dabei hat der Wert der Aktie in einem Monat sogar fast 30 % Minus erzielt und verlor seit Jahresanfang mehr als 50 %. Chartanalysten sprechen ... (Frank Holbaum)

