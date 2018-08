BASF enttäuschte auch in den vergangenen Handelstagen seine charttechnischen Anhänger. Der Kurs scheint aus dieser Perspektive nur noch in eine Richtung zu gehen: rückwärtsgewandt. Die Notierungen sind am Freitag mit weniger als 78 Euro aus dem Handel gegangen. Das hatten charttechnische und technische Analysten befürchtet, allerdings auch nicht erhofft. Unter dem Strich sind die Notierungen gerade in den vergangenen Tagen nur um 1,5 % nach unten gewandert, haben dabei aber das Monatsminus auf ... (Frank Holbaum)

