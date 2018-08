Alibaba ist in den vergangenen Tagen wieder etwas schwächer geworden. Der Kurs war ohnehin aus charttechnischer Sicht in einen Abwärtstrend übergegangen. Nun dürfte diese Bewegung etwas deutlicher werden, so die Meinung der Experten. Die Notierungen sind binnen weniger Tage von etwa 160 Euro in Richtung 150 Euro nach unten gefallen. Konkret ging es innerhalb von einer Woche um fast 5 % nach unten. Die Kurse sind damit auch auf Monatsbasis mit nun fast 9 % im Minus. Ein ungünstiges Zeichen, so ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...