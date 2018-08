Die Geschäftskonzepte von Autohändlern werden derzeit auf den Kopf gestellt. Die Autobauer reagieren nur zögerlich auf die Veränderungen.

Als der Kauf eines Autos noch zu den Selbstverständlichkeiten im Leben vieler Menschen zählte, war der Vertrieb einfach. Der örtliche Händler bot Beratung, Probefahrt und Preisnachlass und überreichte am Ende den Schlüssel für den neuen Wagen. Heute verlangt die Kundschaft oft anderes: Rundum-sorglos-Pakete fürs Elektroauto, Software-Updates oder Carsharing samt schnellem Zugriff auf Cityflitzer, Cabrios oder Kombis.

Künftig wollen Verbraucher vielleicht lieber per App Fahrdienste oder Robotaxis buchen. "Man kauft kein Auto mehr, sondern Zeit im Auto", sagt Stefan Wenzel von der Innovationsberatungsfirma 3DSE. Der Wandel weg vom reinen Pkw-Verkauf hin zu Services rund um die Mobilität stellt die Geschäftsmodelle von Herstellern wie von Händlern auf den Kopf. Die einen müssen näher an den Kunden ran, die anderen fürchten erst um ihre Margen, am Ende aber um ihre Existenz.

Durch Online-Marktplätze und Digitalisierung geraten nicht nur Preise und Margen immer stärker unter Druck, sondern auch das lange erfolgreiche Modell der Zusammenarbeit: Der Hersteller baut das Auto, der Händler verkauft es. Der Vertrieb von teuren Wagen mit viel Sonderausstattung lässt bei beiden die Kasse klingeln.

Während der Hersteller sich selbst mehr Rendite zubilligt, kommt der Händler im Ersatzteil- und Servicegeschäft auf seine Kosten. "In der Werkstatt wird das Geld verdient", heißt es in der Branche. Zudem kennt der Verkäufer seine Kunden.

Schon die Elektromobilität bringt das Gefüge ins Wanken, auch wenn die Fahrzeuge meist noch gekauft oder geleast werden. Wegen teurer Technik und kleiner Stückzahlen bleibt bei Fertigung und Vertrieb weniger hängen. "Für den Händler ist der Aufwand höher", sagt Jan-Philipp Hasenberg von der Beratungsfirma Roland Berger. "Elektroautos sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...