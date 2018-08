Selbst massive Kursverluste wie beim Bitcoin können den Siegeszug der Kryptowährungen nicht stoppen. Zug in der Schweiz ist Europas Szene-Hotspot. Wie Hunderte junge Firmen dort die digitale Finanzwelt der Zukunft bauen.

Wer in die Lobby des Parkhotels Zug tritt und sich in einen der tiefen Ledersessel plumpsen lässt, spürt unmittelbar, warum die Schweiz vermögende Kunden aus aller Welt anzieht. "Wir haben Zugang zu Anlageklassen, die komplett steuerfrei sind", umwirbt am Nachbartisch ein junger Mann im Anzug eine Kundin. "Natürlich können wir alles offshore anlegen." Man kann aber auch Hansen Wang treffen. Der mit Shorts und T-Shirt in der Lobby sitzt und eine radikal neue Finanzwelt lebt, in der er sich selbst wegrationalisiert: "Unser Start-up wird völlig autonom in der Blockchain arbeiten. Sobald wir es etabliert haben, werden wir als Team arbeitslos sein. Aber dann ist es eben unsere Aufgabe als Mensch, neue Anwendungsfelder für uns zu finden."

Eine Blockchain ist der Schlüssel für jedes Geschäft, das die Szene hier entwickelt - eine ständig wachsende, dezentrale Datenbank, gefüllt mit Datensätzen ("Blöcken"), die kryptografisch verkettet sind. Wang, 26, ist Deutscher und arbeitete wie der geschniegelte Banker im Anzug nebenan als Vermögensverwalter für Superreiche. Bis er hinwarf und hierher kam, in diesen 30.000-Einwohner-Ort, 30 Minuten südlich von Zürich. Beim Start-up Melonport baut er jetzt an einer Fondsplattform für Kryptoanlagen - digitale Währungen, die wie der Bitcoin auf der Blockchain basieren. Über 1800 gibt es mittlerweile davon, und dazu noch mal rund 1000 digitale Münzen, Tokens, die von Start-ups wie Melonport ausgegeben werden, um deren Geschäftsmodelle zu finanzieren. In Anlehnung an einen Börsengang (Initial Public Offering) heißt so eine Verkaufsaktion digitaler Münzen Initial Coin Offering, ICO.

Was alle immer wieder versprechen in dieser digitalen Parallelwelt: Die Blockchain soll Geldanlage demokratisieren. Banken, Verwahrstellen, Broker - alle, die heute an Anlegern verdienen, braucht dann niemand mehr. Egal, ob Investmentbanker von Goldman Sachs oder Kleinanleger - in der neuen Kryptofinanzwelt sollen alle die gleichen Rechte haben. Wie das funktionieren wird, zeigen die Start-ups in Zug heute schon.

Auf der Fondsplattform von Melonport etwa soll jedermann Fonds aus Kryptomünzen aufsetzen können. Der Computercode ist öffentlich zugänglich, das Team will kein Geld für die Nutzung nehmen. Sind die digitalen Verträge in der Blockchain erst mal programmiert, sollen sie ohne menschliche Hilfe die definierten Aufgaben ausführen. Wer auf der Plattform handeln möchte, muss dafür wohl die Melon-Tokens besitzen und einsetzen. "Wir automatisieren einen Großteil der Prozesse der Fondsverwaltung", sagt Wang, "und ermöglichen Anlegern mit heute undenkbar geringen Gebühren Fonds für digitale Anlagen aufzusetzen, zu managen und in sie zu investieren." Die Arbeit, die Wang und seine Kollegen jetzt in die Entwicklung des Projektes stecken, haben sie durch ihr ICO mit 2,5 Millionen Franken vorfinanziert.

Melonport ist nur eines von mittlerweile über 500 Blockchain-Unternehmen, die sich im Crypto Valley in der Schweiz angesiedelt haben, rund um das Städtchen Zug. Touristen zieht es wegen der Landschaft und der Kirschtorte hierher, die nach einem 100 Jahre alten Rezept gebacken wird. Kirschbäume gibt es immer weniger, dafür jede Menge internationale Großkonzerne - und ungezählte Briefkastenfirmen. Der Kanton lockt mit nur 15 Prozent Steuer auf Unternehmensgewinne und 23 Prozent Einkommensteuer für Privatpersonen - günstiger geht es in der Schweiz kaum.

Manch einer sieht im Crypto Valley, das sich von Zug bis nach Zürich und ins benachbarte Vaduz in Liechtenstein zieht, bereits ein Pendant zum Silicon Valley rund um San Francisco. Dann würde sich in Zug gerade ein Ökosystem etablieren, aus dem das Intel, Apple, Google und Facebook der Zukunft hervorgehen werden. Wie die Stanford University in Kalifornien bringen die ETH Zürich, die Uni St. ...

