ALV - Allianz von Brückeneinsturz in Genua zweifach betroffen - WamS RKET - Böersen-Zeitung: Rocket Internet SE: Rocket Internet CFO Peter Kimpel verlässt das Unternehmen Anfang Oktober 2018 LINU - Brüssel entscheidet am Montag über Linde -Praxair-Deal-Kreise/FT KRN - Krones, Hersteller für Verpackungs- und Abfülltechnik für Getränke, ist unverkäuflich. "Die Familie Kronseder als Mehrheitsaktionär gibt uns große Sicherheit", sagte Vorstandschef Christoph Klenk in einem Interview. Aufsichtsratschef Volker Kronseder fügt hinzu: "Die Firma ist unverkäuflich! Über diese Frage muss ich gar nicht nachdenken." Es wird der schwieriger werdende Welthandel beklagt. (SZ S. 16) HIG - Der Gründer von "Hans im Glück" (HiG) ist ein Star der deutschen Gastroszene. Kaum jemand...

