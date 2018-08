Schon seit Wochen hat die Aktie der Deutschen Bank mit größeren Kursverlusten zu kämpfen und die Stimmung scheint sich nicht drehen zu wollen. Am Freitag erreichte der Titel nach Verlusten in Höhe von 1,26 Prozent einen Wert von nur noch 9,76 Euro. Das wird manchen Anleger an den vergangenen Juni erinnern, als die Deutsche Bank mit 8,76 Euro zeitweise den tiefsten Stand der letzten 35 Jahre erreichte. Die Marke schien längst in Vergessenheit geraten zu sein. Sollte die Verlustserie sich jetzt ... (Robert Sasse)

