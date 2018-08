Nach einer Gewinnserie im Juli und August geistern derzeit Hoffnungen auf eine anhaltende Rallye bei Biofrontera durch die Börsenwelt. Am Freitag erreichte der Titel einen Kurs von 5,96 Euro und macht sich damit bereit, einen wichtigen Widerstand bei 6,10 Euro in Angriff zu nehmen. Natürlich gibt es hier keine Garantie auf Erfolg, zumindest scheint die Aktie aber nach unten recht gut abgesichert zu sein. In den letzten sechs Monaten ist der tiefste Stand bei 5,05 Euro zu finden. Die meiste Zeit ... (Robert Sasse)

