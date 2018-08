Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute über Linde-Praxair-Fusion

In Asien stiegen am Montag vor allem die chinesischen Aktien, da die Sorgen um den Handelskonflikt zwischen China und den USA nachließen. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gewann 0,1%, während der japanische Nikkei (JAP225) um 0,3% nachgab. Chinas Hang Seng (CHNComp) legte wiederum um 1,2% zu, andere chinesische Indizes verbuchten ebenfalls deutlich Zuwächse. Nach der jüngst mittelmäßigen Performance hat sich Stimmung bei europäischen Anlegern am Montag offenbar verbessert. Überall in Europa sind Gewinne zu beobachten, wobei jeder wichtige Blue-Chip-Index nach der Eröffnung höher notiert. In den ersten Handelsminuten überzeugen insbesondere die russischen und polnischen Aktienmärkte. Bergbau- und Chemieunternehmen weisen hierbei die stärkste Performance auf, während Einzelhändler und Unternehmen für Konsumgüter die einzigen STOXX Europe 600-Subindizes sind, die tiefer eröffneten. Die Türkei zog in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich und daran dürfte sich auch vorerst nichts ändern. Laut dem Spiegel sprach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...