"Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme neu zeichnen - dafür gibt kein Betreiber gerne Geld aus", benennt Martin Bergmann, Product Manager bei Bilfinger Digital Next, ein Grundproblem bei der Digitalisierung bestehender Anlagen. Dabei ist das R&I-Schema - im englischen Sprachgebrauch das Piping & Instrumentation Diagram, kurz P&ID - der Dreh- und Angelpunkt jeder verfahrenstechnischen Anlage. In ihm werden alle für den Betrieb einer Anlage notwendigen Komponenten wie Apparate, Pumpen, Rohrleitungen, Armaturen und Messinstrumente symbolisch dargestellt und logisch verknüpft. Am P&ID können deshalb auch alle Dokumente, in denen Anlagenkomponenten beschrieben werden, "aufgehängt" werden.

