Eigentlich lief es für Evotec an der Börse in den letzten Tagen ganz hervorragend. Nach mehreren Kurssprüngen gelang es der Aktie des Unternehmens, die Marke von 20 Euro nach langer Zeit wieder zu überspringen. Analysten reden jetzt zum Teil schon von Kursen, die sich bis auf 22,50 Euro verbessern könnten. Doch nicht jeder ist vom weiteren Erfolg überzeugt. Vor allem in den sozialen Medien werden auch viele kritische Stimmen laut, die auf die noch immer bestehenden Probleme bei Evotec hinweisen. ... (Robert Sasse)

