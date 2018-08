Die hervorragenden Geschäfte von Wirecard haben den Aktienkurs zuletzt mehrfach durch die Decke katapultiert. Die hohen Kurse führen aber nicht nur zu zufriedenen Anlegern, sondern werden Wirecard sehr wahrscheinlich schon bald in den wichtigsten deutschen Aktienindex aufsteigen lassen. Am 5. September steht die reguläre Überprüfung des Index an und Experten gehen davon aus, dass Wirecard dabei den Platz der Commerzbank einnehmen wird, wenn zwischenzeitlich nicht noch ein Wunder passiert. In ... (Robert Sasse)

