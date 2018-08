Dow Jones - Außer Rand und Band

Bastian Galuschka,

Was war das für eine Achterbahnfahrt im Dow Jones Industrial Average in der Vorwoche! Erst korrigierte der Index scharf auf 25.000 Punkte, um im Anschluss regelrecht auf neue Zwischenhochs emporzuschießen. Kurzfristig ist der Chart extrem überhitzt.

Der Index trifft heute bei 25.728 Punkten auf Widerstand. Sollte er sich darüber etablieren, wäre der Widerstand bei 25.800 Punkten aus dem Tages- und Wochenchart das nächste plausible Ziel. Erst wenn die Standardwerte auch diese Hürde überwinden, wird ein Erreichen des Allzeithochs bei 26.616 Punkten wieder ein Thema.

Prallt der Index dagegen nach gutem Beginn an dem Widerstand bei 25.728 Punkten nach unten ab, könnte sich hier ein kleines Doppeltop im Chart ausbilden. Kursabgaben auf 25.590, eventuell sogar 25.500 Punkte, wären wohl die Folge, würden aber am positiven Gesamtszenario nach dem bullischen Reversal in der Vorwoche nichts ändern. Um einen völligen Momentumverlust zu vermeiden, sollte der Index aber die Unterstützung bei 25.400 Punkten aus Sicht der Käufer halten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2018 - 20.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 20.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

