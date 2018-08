Zum Wochenbeginn zeigt die Aktie von BYD als enorm stark. Am Montag konnte die Aktie des chinesischen Unternehmens sich schon am Morgen um fast sechs Prozent verbessern. Das befördert das Papier an den hiesigen Märkten auf einen Kurs von 5,14 Euro und lässt die Verluste der vergangenen Woche auf einen Schlag vergessen machen. Nach Ansicht von Analysten fehlt dem Papier aber noch etwas, um einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Trotz der Zugewinne bleibt die charttechnische Ausgangslage damit ... (Robert Sasse)

