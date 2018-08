Ins Bodenlose abgestürzt ist die Aktie von Marapharm Ventures bisher noch nicht, doch von einer Entwarnung kann am Montag auch noch nicht die Rede sein. Bis zum Mittag verlor die Aktie um 2,1 Prozent an Wert und landete damit auf einem Kurs von 0,14 Euro. Das lässt zwar noch etwas Luft nach unten, die langfristige Entwicklung des Papiers sieht aber weiterhin nicht gut aus. Mit einem Kaufsignal ist jetzt in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Stattdessen spricht viel für eine anhaltende Seitwärtsbewegung, ... (Robert Sasse)

