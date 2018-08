Der EUR denominierte Primärmarkt scheint schön langsam die Sommerpause hinter sich zu lassen. Berlin Hyp AG preiste gestern den angekündigten Senior Preferred Bond mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+13 BP und eröffnete so den deutschen Financial Primärmarkt nach der am 21. Juli erfolgten Einführung der Senior non-preferred Anleiheklasse sowie der Möglichkeit zur Emission von Plain Vanilla Senior Preferred Bonds. Im selben Anleihesegment hat auch Commerzbank eine Dual-Tranche Emission angekündigt. Geplant sind Laufzeiten von 5 und 10 Jahren. Starke Nachfrage gab es für eine Senior Unsecured Emission der Swedbank (EUR 500 Mio., 5J). Die Anleihe wurde bei MS+18 BP gepreist,...

