Der ehemalige Postbank-Finanzvorstand Mark Oliver Heß wechselt als neuer Finanzchef zur Aareal Bank . Heß werde seinen neuen Posten zum 1. Oktober übernehmen, teilte der Gewerbeimmobilienfinanzierer am Dienstag in Wiesbaden mit. Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens hatte bisher den Vorstandsvorsitz und den Posten des Finanzchefs in Personalunion ausgeübt.

Der 44-jährige Heß hatte Ende März die Postbank verlassen, für die er seit 2007 als Finanzvorstand tätig gewesen war. Mit seinem Wechsel schneidert die Aareal Bank nun die Zuständigkeiten im Vorstand um. Heß werde zusätzlich den Bereich Treasury übernehmen und damit künftig auch die Beziehungen zu Fremdkapitalinvestoren pflegen. Die Verantwortung für den Bereich Investor Relations verbleibe bei Merkens./tav/jha/

