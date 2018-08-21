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Dienstag, 21.08.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 598 internationalen Medien

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21,10 Euro		+0,10
+0,48 %
WKN: 922230 ISIN: AT0000969985 Ticker-Symbol: AUS 
Aktie:
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,108
21,311
11:01
21,10
21,20
10:48
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ANDRITZ AG
ANDRITZ AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANDRITZ AG50,60+1,10 %
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG21,10+0,48 %
OMV AG43,74+1,30 %