SK last day L&S- Indikation AT&S ATS 20.80 (20.08.) 20.98/ 21.09 1.13% 09:21:36 OMV OMV 43.49 (20.08.) 43.79/ 44.00 0.94% 09:27:03 Andritz ANDR 50.25 (20.08.) 50.52/ 50.75 0.77% 09:19:46 VIG VIG 23.36 (20.08.) 23.48/ 23.58 0.71% 09:27:03 Wienerberger WIE 23.16 (20.08.) 23.28/ 23.36 0.68% 09:27:03 FACC FACC 19.84 (20.08.) 19.73/ 19.90 -0.14% 09:26:57 voestalpine VOE 38.04 (20.08.) 37.88/ 38.04 -0.21% 09:25:50 SBO SBO 93.60 (20.08.) 92.81/ 93.70 -0.37% 09:24:46 Telekom Austria TKA 7.34 (20.08.) 7.30/ 7.32 -0.42% 09:24:38 Verbund VER 34.14 (20.08.) 33.86/ 34.02 -0.59% 09:25:18 About: boerse-social.com liefert auf Basis der L&S-Indikationen die Gewinner und...Den vollständigen Artikel lesen ...