Sollte man bei der seit Mitte Mai wieder so dynamisch davonziehenden Aktie des deutschen Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec (ISIN DE0005664809) besser jetzt nicht mehr einsteigen. Und sollte man, sofern man mit von der Partie ist, ein wenig Geld vom Tisch nehmen, sprich Teilgewinne realisieren? In den letzten drei Monaten hatte Evotec in der Spitze 75 Prozent Kursgewinn gebracht. Das ist nicht gerade von Pappe. Da kann es doch nicht schaden, zumindest teilweise aus- und dann billiger wieder einzusteigen, oder?

Doch, das könnte es. Nämlich, falls Evotec einfach weiter zulegt und man dann entweder mit einer kleineren Position leben muss oder teurer wieder einsteigt. Mit dem Risiko, dass es dann, wenn man wieder auf alte Positionsgröße aufgestockt hat, auf einmal doch zu der Korrektur kommt, auf die man mit seinen ersten Teilverkäufen gesetzt hatte. Denn Gewinnmitnahmen erfolgen in einem intakten Aufwärtstrend immer aus subjektiven Beweggründen. Was bedeutet: Nicht alle müssen die Lage so sehen wie Sie. Und wenn nur wenige oder gar keiner ihre Sicht teilen, dass die Aktie jetzt korrigieren wird, gehen ...

