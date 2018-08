Covesto Freestyle: Eine Klasse für sich DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Covesto Freestyle: Eine Klasse für sich 21.08.2018 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 21. August 2018 - Die Covesto Asset Management GmbH hat gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH einen weiteren Fonds aufgelegt: Der Covesto Freestyle (WKN A2JF8K) ist mit maximaler Handlungsfreiheit ausgestattet und kann in alle gängigen Assetklassen investieren. Dadurch soll der Fonds stets dort seinen Fokus haben, wo sich abhängig von Börsenhausse oder -baisse die besten Gelegenheiten abzeichnen. "Losgelöst von der allgemeinen Marktentwicklung wollen wir eine attraktive Rendite erwirtschaften. Dafür haben wir ein Fondskonzept entwickelt, das im Vergleich zu den hierzulande bekannten Fonds-Supertankern schnell und wendig wie ein Motorboot agieren kann", sagt Wais Samadzada, Fondsinitiator des Covesto Freestyle und Geschäftsführer der Covesto Asset Management GmbH. Neue Wege beschreiten die Hamburger Fondsspezialisten auch mit der Gebührenstruktur des Covesto Freestyle. Statt einer marktüblichen Verwaltungsgebühr zwischen 1 und 2 Prozent pro Jahr schlagen beim Covesto Freestyle lediglich 0,34 Prozent zu Buche. Das Management partizipiert erst in Form einer Performancegebühr, wenn der Fonds eine jährliche Rendite von 7 Prozent überschreitet. Auf dieses günstige Set-up angesprochen erklärt Samadzada: "Mit dem Freestyle wollen wir ein exklusives und sehr aktiv gemanagtes Produkt schaffen, das gleichzeitig bei der Verwaltungsgebühr einem ETF Konkurrenz machen kann. Selbstverständlich bin ich in dem Fonds investiert und werde alles geben, um nachhaltig Werte für alle Investoren zu schaffen. Den Fonds werden wir bei einem verwalteten Vermögen von 50 Millionen Euro schließen, damit er kein Massenprodukt wird und nicht an Flexibilität einbüßt." In der Praxis wird sich der Covesto Freestyle auf wenige Kerninvestments konzentrieren, für die eine extrem große Überzeugung besteht. Ziel ist es immer, eine hohe Investitionsquote zu erreichen. Sollte es allerdings zu massiven Überbewertungen am Markt kommen, steht es dem Fonds gänzlich frei, über längere Zeiträume Kasse zu halten. Die Titelselektion erfolgt offensiv, die Berechnung der jeweiligen fairen Werte auf Basis von Fundamentaldaten. Hinsichtlich der Gewichtung innerhalb des Portfolios kann das Management u. a. bei Länderallokation, der Marktkapitalisierung und den Sektoren so flexibel wie möglich handeln. "Wie sich bereits jetzt zeigt, passt das Fondskonzept des Covesto Freestyle in keine gängige Schublade, da wir keine reine Value- oder Growth-, Aktien- oder Bonds-, Small-Cap- oder Large-Cap- beziehungsweise Kurzfrist- oder Langfriststrategie verfolgen. Wichtig ist am Ende jedoch vor allem, Chancen umgehend dort nutzen zu können, wo sie entstehen, und genau diese Möglichkeit bietet der Covesto Freestyle", ergänzt Samadzada. Bei der Auswahl seiner Partner setzt der Hamburger Asset Manager wie schon beim Covesto Quality Select auf erfahrene, lokale Dienstleister. Die NFS Netfonds Financial Service GmbH übernimmt u. a. die Haftungsdachfunktion, das Berenberg Vermögensverwalter Office ist erneut als Verwahrstelle tätig und die Service-KVG HANSAINVEST übernimmt nach dem Fondsauflageprozess auch die anschließenden administrierenden Tätigkeiten. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von über 140 Mitarbeitern in mehr als 175 Publikums- und 90 Spezialfonds Vermögenswerte von 33 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur " Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.06.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über Covesto Asset Management Die Covesto Asset Management GmbH ist ein hochspezialisierter Asset Manager aus Hamburg. Das inhabergeführte Unternehmen befindet sich zu 100 % im Besitz der Gründer. Sämtliche Mitarbeiter von Covesto eint eine jahrelange Kapitalmarkterfahrung sowie gemeinsame berufliche Wurzeln in der Aktienanalyse. Covesto Asset Management setzt auf langfristige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen, die unter anderem dadurch erreicht werden, dass die Portfoliomanager einen Großteil ihres Privatvermögens in die eigenen Fonds investieren und somit gemeinsam mit den Kunden im selben Boot sitzen. Beim Portfoliomanagement setzt das Covesto-Team auf fundamentale, eigens entwickelte Analyseverfahren sowie auf eine Vielzahl von Unternehmensbesuchen und Vorstandsgesprächen pro Jahr. Mehr Informationen unter www.covesto-am.com. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Wais Samadzada * Covesto Asset Management GmbH Schauenburgerstraße 10 * D - 20095 Hamburg * Telefon +49 40 30 92 55 81 ws@covesto-am.com 21.08.2018

