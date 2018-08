Die Magforce Aktie zeigt sich auch am Dienstag stark und steigt über 6 % an. Bereits am Montag konnte die Magforce Aktie deutlich zulegen und auch die 200-Tagelinie überwinden. Anleger, die auf das Kaufsignal im Relative Stärke Index zum Ende des Monats Juni vertrauten, können sich nun freuen!

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Machen nun Gewinnmitnahmen Sinn?

In den USA hat ein Tochterunternehmen von Magforce eine 9 Mio. USD schwere Kapitalerhöhung gestemmt, dies kommt bei den Anlegern gut ... (Maximilian Weber)

