Am Montag konnte Evotec seine Rallye an der Börse vorerst nicht fortsetzten. Die Aktie des Unternehmens verlor leicht um 0,8 Prozent an Wert und erreichte damit einen Kurs von 20,30 Euro. Zumindest nach Ansicht der Chartanalysten ist damit aber noch alles möglich. Um den Aufwärtstrend zu bestätigen, müsste die Aktie jetzt noch mindestens das Jahreshoch bei 20,80 Euro überwinden können. Im unteren Bereich behalten Anleger hingegen die Marke bei 19,49 Euro im Auge, welche derzeit als wichtigste ... (Robert Sasse)

