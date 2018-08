Der Silberpreis ist derzeit vergleichsweise noch schwach. Dennoch kann der kanadische Silberwert Pan American Silver in den kommenden Tagen einen weiteren Ausbruch nach oben planen. Die Chancen sind relativ gut, meinen die charttechnischen Analysten und verweisen auf einen bestimmten Umstand, der sich auch am Montag bestätigte. Dann seien Chancen auf Kursgewinne von mehr als 10 % möglich, heißt es. Denn: Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Perspektive weiterhin im charttechnischen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...