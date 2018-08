Norsk Hydro hat in den vergangenen Wochen einen Abwärtsmarsch begonnen. Nun konnten die Notierungen sich auf Basis eines bislang erreichten Bodens wieder etwas stabilisieren. Dies eröffnet die Chance darauf, dass es in den kommenden Wochen zu einem erneute Ausbruch nach oben kommt. Denn: Die Situation erinnert an das Bild von Anfang April. In etwa auf Basis der aktuellen Notierung konnte der Wert sich um mehr als 1 Euro nach oben schieben und dadurch einen Gewinn von 20 % verbuchen. Dies ist ... (Moritz von Betzenstein)

