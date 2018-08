Die Aktie von Harmony Gold ist am Montag weiter unter Druck geraten. Der Wert ging mit mehr als 2 % nach unten und könnte in den kommenden Handelstagen noch weitere Verluste erwirtschaften. Charttechniker sind der Auffassung, nun werde es wichtig und brisant für den Titel. Die Kurse steuern auf neue Böden zu und müssen schnell den Aufwärtsschwung realisieren, sonst würde es künftig kritisch. Dann wären Kurse von bis zu 1 Euro erreichbar, also Verluste von mehr als 20 %. Denn: Harmony Gold befindet ... (Moritz von Betzenstein)

