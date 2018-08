K+S ist in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Der Wert hat nun einen charttechnischen Abwärtstrend eingeschlagen, der in den kommenden Wochen zu fallenden Notierungen führen dürfte. Dies jedenfalls ist die Auffassung von charttechnischen Experten. So sind die Notierungen auf weniger als 20 Euro nach unten gerutscht. Diese Marke galt bis dato noch als deutliche Unterstützung. Diese hält jetzt jedoch nicht mehr, womit deutlich niedrigere Kurse wahrscheinlich seien, heißt es. Kursziel ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...