Kapsch TrafficCom hat die finalen Ergebnisse für das erste Quartal 2018/19 vorgelegt. "Die Ergebnisse des ersten Quartals sind zwar schwächer als ursprünglich erwartet, aber ich blicke unverändert optimistisch in die Zukunft. Wir haben keine substanziellen Aufträge verloren, sondern es gab aus unterschiedlichen Gründen - die bisweilen außerhalb unseres Einflussbereichs lagen - bei einigen Projekten Differenzen zwischen dem geplanten und dem aktuellen Projektfortschritt. Die Auftragslage ist unverändert positiv und zudem steht die Vergabe einer Reihe von Großprojekten an", so Georg Kapsch, CEO Kapsch TrafficCom. Es waren vor allem zeitliche Verschiebungen innerhalb bestehender Errichtungsprojekte (ETC-Segment), die...

