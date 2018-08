Nach der jüngsten Gewinnwarnung muss sich die Continental-Aktie zunächst auspendeln. Der vielversprechende Mix aus rentablem Reifengeschäft und neuer Autotechnik macht die Aktie dann aber zu einem interessanten Investment.

Continental warnt die Anleger davor, dass der Umsatz in diesem Jahr nicht 47 Milliarden Euro sondern wahrscheinlich nur 46 Milliarden erreichen dürfte. Dazu gehen die Gewinnmargen etwa um ein Zehntel zurück. Gründe sind Verzögerungen in der Automobilproduktion wegen der Umstellung auf neue neue Abgasvorschriften, die nun doch stärker als erwartet auf Ausrüster und Zulieferer wie Continental durchschlagen. Als weitere Belastung kommt der Aufwand für Neuinvestitionen in Elektromobilität und autonomes Fahren. Beides macht für Conti zunächst hohe Investitionen notwendig und bringt keinen Gewinn ein.

Ein zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus der geplanten Umstrukturierung. Continental packt seine drei Sparten Reifen, Autozulieferungen und Antriebe unter das Dach einer Holding. Dieser Prozess bindet nicht nur Managementpower, er wird sich zunächst auch in der Kostenrechnung niederschlagen.

An der Börse war die Enttäuschung über die überraschende Prognosekürzung umso größer, weil es bei Conti schon einmal im April eine Gewinnwarnung gab und sich die Geschäfte seitdem eigentlich wieder ...

