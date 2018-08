Erst gestern gelang es Millennial Lithium, sich mit guten Neuigkeiten aus der Vergessenheit zu befreien. Die Anleger belohnten das mit signifikanten Kursgewinnen und die gute Stimmung hält auch im morgendlichen Handel am Donnerstag an, als die Aktie sich um weitere 5,2 Prozent verbessern konnte. Die vergleichsweise hohen Verluste der letzten Monate lassen dem Papier jetzt noch viel Luft nach oben. Zu erwarten ist, dass jetzt zunächst das Zwischenhoch vom Juli bei rund 1,60 Euro in Angriff genommen ... (Robert Sasse)

