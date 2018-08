Das Schuldgeständnis seines Ex-Anwaltes setzt Trump mächtig unter Druck. Seine Wut lässt er an seinen Justizminister aus. Der setzt sich zur Wehr.

US-Justizminister Jeff Sessions hat die Kritik von Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Trump hatte Sessions in einem Interview vorgeworfen, sein Ministerium nicht unter Kontrolle zu haben. Sessions widersprach und betonte die Unabhängigkeit seiner Behörde.

Er habe die Kontrolle über das Ministerium am Tag übernommen, als er vereidigt worden sei. Aus diesem Grund hatten wir einen "beispiellosen Erfolg", Trumps Agenda durchzusetzen, sagte der 71-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung.

Trump ist seit langem äußerst unzufrieden mit Sessions und macht daraus auch öffentlich keinen Hehl. Hintergrund ist, dass der Minister sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen raushält. Als oberster Chefankläger hat ...

