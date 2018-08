Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple, hat kürzlich seine Beteiligung an einem Krypto-Start-up angekündigt und sagte im Interview, warum er sich über dieses Projekt und seine Aussichten freut. Wozniak spricht über die Zukunft von Krypto "Ich mag es, mit der Zeit zu gehen", sagte der 68-jährige Steve Wozniak kürzlich in einem Interview mit Chainxchange Blockchain und fügte hinzu: "Bitcoin hat meine Aufmerksamkeit erregt. Er hatte so viele ungewöhnliche Aspekte verglichen mit jeder anderen Technologie, ...

