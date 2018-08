ein börsennotiertes Finanzunternehmen und FinTech mit den Schwerpunkten Trading, Transaktionen, Handel mit virtuellen Gütern und Kryptowährungen - startet zur neuen Bundesliga-Saison eine Marketing-Kooperation mit Sky Media. Im Mittelpunkt steht dabei das Sponsoring des "Konferenztrenners", der während der 1. Bundesliga-Konferenz beim Wechsel von einem Spiel zum anderen den Firmennamen einblendet. Daneben engagiert sich NAGA auf Sky beim Co-Sponsoring der 2. Bundesliga und wird zudem ab Oktober mit einem TV-Spot umfassend Präsenz zeigen. Yasin Qureshi, Vorstand der NAGA, begrüßt die Zusammenarbeit: "Mit der neuen Kooperation erreichen wir Menschen, die mit Leidenschaft das Schicksal ihrer Mannschaft verfolgen. ,Passion' ist auch unser Leitfaden, daher ist Sky der ideale Partner. Wir erhöhen so die Wahrnehmung unseres Unternehmens bundesweit, während die TV-Spots komprimiert die NAGA-Story erzählen." Qureshi betont weiter: "Das Engagement bei Sky ergänzt unsere anderen Aktivitäten in der Bundesliga ausgezeichnet: Denn ebenfalls zum Saisonstart sind wir ein Sponsoring beim Hamburger SV eingegangen. Dort sind wir Exklusivpartner und Trading Partner. Beides wird im Zusammenspiel die Bekanntheit von NAGA deutlich ausbauen. Denn unsere Zielgruppe ist jung und jung geblieben, modern, begeisterungsfähig und sportaffin. Neueste Technologien und Medien nutzen sie selbstverständlich. Insofern bietet Sky genau die richtige Plattform, um unsere Kunden zu erreichen." Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media, ergänzt abschließend: "Die Fußball-Bundesliga ist das stärkste und emotionalste Werbeprodukt im deutschen Fernsehen. Erfreulicherweise konnten wir die NAGA GROUP von einem Werbeengagement in diesem Umfeld überzeugen, um so den Wiedererkennungswert ihrer Marke substanziell zu verbessern." Zeichen (mit Leerzeichen): 1.953 _____________________________ Tags, Stichworte: The NAGA Group NAGA Finanzunternehmen Sky 1. Bundesliga 2. Bundesliga Yasin Sebastian Qureshi Ralf Hape ______________________________ THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Benjamin Bilski und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte. Link zur THE NAGA GROUP Webseite: https://www.naga.com ______________________________ Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg E: press@naga.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T: 040 6378 5410 E: ir@ubj.de 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717459 24.08.2018

