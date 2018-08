Schaltbau steht scheinbar vor dem Turnaround. Schon im 1. Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um 12,3% und schaffte die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Das operative Ergebnis lag bei 2 Mio €. Der Auftragseingang schrumpfte zwar um 12,6% auf 149,2 Mio €, der Auftragsbestand erhöhte sich aber um 3,5% auf 508,1 Mio €, sodass die Kapazitäten ein Jahr ausgelastet sind. Während die Umsätze in der Mobilen Verkehrstechnik um 21% auf 70,7 Mio € und in der Komponenten-Sparte um 27% auf 36,7 Mio ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...