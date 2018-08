Die gute Stimmung bei den Anlegern von Evotec blieb auch am vergangenen Freitag ungebrochen. Weitere Gewinne in Höhe von 1,7 Prozent beförderten die Aktie auf 21,77 Euro und damit erneut auf den höchsten Stand des laufenden Jahres. Die Aktie bringt sich damit immer mehr in Stellung, um charttechnische Widerstände anzugreifen.

Als großes Ziel unter Analysten gilt die Marke von 22,70 Euro, wo Evotec im letzten Jahr ein Mehrjahreshoch bilden konnte. Mit aktuell 21,77 Euro hat das Papier diese ... (Robert Sasse)

