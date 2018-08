Vor allem politische Entwicklungen dürften in der nächsten Woche die Aktienmärkte beeinflussen. Auf Unternehmensseite geht es hingegen eher ruhig zu.

Donald Trump und die Handelspolitik - ein schier unerschöpfliches Drama, das die Investoren rund um den Globus auch in der kommenden Woche in Atem halten dürfte. Zwar haben sich die führenden Aktienmärkte etwas beruhigt. So schloss etwa der deutsche Leitindex Dax die Woche mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 12.394 Punkten.

Doch Strategen gehen angesichts der weiteren Verhandlungen zwischen den USA und China und nach der jüngsten Zuspitzung mit der Türkei vorerst von weiter seitwärts schwankenden Aktienkursen aus. Konjunkturdaten für Deutschland wie der Ifo-Index und für die USA dürften zudem Hinweise auf die Wirtschaftslage liefern, was auch die führenden Notenbanker interessieren wird.

"Nichts scheint mit US-Präsident Donald Trump unmöglich", konstatiert Claudia Windt, Analystin der Helaba. Nachdem die Importzölle zwischen China und den USA in Kraft getreten sind, könnten die nun wieder aufgenommenen Handelsgespräche in einer weiteren Eskalationsstufe mit Importzöllen für China auf Einfuhren bis 200 Milliarden US-Dollar enden. Im besten Fall sei auch eine Rücknahme der nun bestehenden Zölle möglich.

Bisher jedenfalls gibt es offenbar keinen Durchbruch. Hinzu kommen die neuen innenpolitischen Querelen rund um den US-Präsidenten: Ob Trump das in der Außen- beziehungsweise Handelspolitik bremse, bleibe ebenfalls abzuwarten, meint Windt. Nachdem Trump sich dem Verdacht ausgesetzt sieht, Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen zu haben, bringen seine Gegner nun die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...