Zum Ende der Woche scheiterte die Aktie von Paion erneut daran, sich über die Marke von 2,60 Euro abzusetzen. Stattdessen ging es leicht abwärts und ins Wochenende verabschiedete der Titel sich mit einem Kurs von 2,58 Euro. Verloren ist jetzt noch nichts, schon in der nächsten Woche könnte der nächste Angriff erfolgen. Chartanalysten haben besonders auf die Linie bei 2,72 Euro ein Auge geworfen. Sollte es Paion gelingen, diese Marke zu überbieten, so wäre noch viel Luft nach oben, so die Experten. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...