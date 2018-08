Tesla gab zum Wochenende in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass das Unternehmen nun doch nicht privatisiert wird und an der Börse gelistet bleibt. Auf der Webseite teilte Tesla-Chef Elon Musk mit, dass nun endgültig eine Entscheidung getroffen wurde und das Unternehmen börsennotiert bleibe. Als Grund gab Musk unter anderem an, dass er mit institutionellen Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...