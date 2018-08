Die Passagiere von Ryanair müssen sich auf neue Zeiten einstellen. In der Vergangenheit konnte jeder Fluggast zum Standard-Flugpreis seinen Rollkoffer oder eine Tasche in Handgepäckgröße kostenlos am Gate abgeben. Damit ist jetzt Schluss. Denn zukünftig wird nur noch ein einzelnes kleines Stück Handgebäck kostenlos erlaubt sein - in Handtaschengröße! Ryanair erlaubt nur noch Handtasche Dies ...

