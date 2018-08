Kupfer konnte in den vergangenen Tagen einen fast schon überraschenden Aufwärtsmarsch starten. Der Rohstoff ist ausgehend von einem charttechnischen Abwärtstrend, der bei 7.311 Dollar pro Tonne Anfang Juni startete, deutlich auf weniger als 6.000 gefallen. Dann kam es zu einer Erholung, die wir an dieser Stelle bereits beschrieben hatten. Der Wert marschiert nun in vielleicht noch etwas bedächtigem Tempo auf die Hürde bei 6.200 Dollar zu. Dennoch werden die Aussichten auf eine neuerliche Steigerung ... (Moritz von Betzenstein)

