Gold steht kurz vor einem Test der sehr wichtigen Marke von 2.000 Dollar. Die Grenze ist vor allem für Charttechniker wichtig, die runde Marken als bedeutende Prüfung begreifen, bei der sich der Trend der kommenden Wochen zeigen dürfte. Am Freitag zum Wochenausklang wurden noch einmal 0,5 % Aufschlag verbucht. Damit könnte sich der Wert jetzt auf ein Comeback vorbereiten, heißt es. Konkret: Der Goldpreis ist an sich in einem charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Dabei sind die Notierungen ... (Moritz von Betzenstein)

