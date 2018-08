Börse zu Mittag: DAX, TecDAX, MDAX im Plus - Continental, RIB, Aixtron Metro und CECONOMY an Indexspitze Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in die neue Handelswoche. Zur Mittagszeit legt der DAX 0,6% auf 12.467 Zähler zu. Der MDAX steigt um 0,7% auf 27.008 Punkte, der TecDAX um rund ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...