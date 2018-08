Damit hat SIG bereits zwei Jahre früher als geplant das für 2020 gesteckte Ziel erreicht, weltweit an allen Produktionsstandorten 100% erneuerbare Energie und CO2-Kompensationen nach Gold-Standard für alle nicht-erneuerbaren Energien einzusetzen. Das Unternehmen stellte bereits 2017 auf 100 Prozent erneuerbaren Strom um und bezieht nun auch für den Rest der in der Produktion verwendeten Energie, nämlich Gas, erneuerbare Alternativen. SIG kauft Biogas-Zertifikate, die nach dem GoldPower-Standard zertifiziert sind, und gleicht damit seit dem 1. Januar 2018 100 Prozent des an den Produktionsstandorten verbrauchten Gases aus. Arnold Schuhwerk, Global Category Manager für Energiebeschaffung bei SIG: "Wir haben im vergangenen Jahr einen großen Meilenstein erreicht, indem wir alle Produktionswerke zu 100 % auf grünen Strom umgestellt haben. Die Beschaffung erneuerbarer Alternativen für Gas war noch schwieriger, da der Markt für erneuerbares Biogas noch nicht ausgereift ist." Da es bisher keine realisierbare ...

