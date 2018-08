Im ersten Halbjahr 2018 erzielte die Linz Textil-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von knapp 55 Mio. Euro. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres ergibt sich ein Umsatzrückgang von ca. 1,7 Mio. Euro bzw. 2,9 Prozent. Dies sei im Wesentlichen auf die Stilllegung der Spinnereiproduktion am Standort Linz und der gleichzeitigen Produktionsverlagerung zum kroatischen Tochterunternehmen zurückzuführen, heisst es seitens der Gesellschaft. Das im ersten Halbjahr 2018 ausgewiesene Ergebnis vor Steuern zeigt im Vorjahresvergleich einen positiven Anstieg um 0,634 Mio. auf 2,8 Mio. Euro. Dieses Ergebnis wurde durch einmalige Sondereffekte, wie u. a. Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Stilllegung der Spinnereiproduktion am Standort Linz, positiv beeinflusst,...

