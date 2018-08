Beim französischen Öl- und Gaskonzern Total sprudeln die Gewinne wieder. Im zweiten Geschäftsquartal des Jahres sorgten die eingeleiteten Sparmaßnahmen, der gestiegene Ölpreis und die Erhöhung der Ölproduktion für einen Anstieg des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahresquartal von rund 44 Prozent. Die zügige Integration von Maersk Oil, der erfolgreiche Start neuer Förderprojekte wie Moho Nord in Kongo und die geplante Inbetriebnahme von Projekten wie Egina in Nigeria stimmten Konzernchef Patrick Pouyanne so optimistisch, dass er die geschätzte Ölproduktion für das Gesamtjahr nun anhob. Wertpapiere wie das Express Plus Zertifikat auf Total S.A. (WKN: HVB2R6) mit einem finalen Tilgungslevel bei 60 Prozent des...

Den vollständigen Artikel lesen ...